Суд отменил арест обвиняемому в убийстве экс-главе Раменского района

Мосгорсуд отменил постановление об аресте экс-главы Раменского района Московской области Андрея Кулакова, который обвиняется в убийстве общественницы Евгении Исаенковой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Артема Сарбашева.

«Оно [постановление] было отменено, но меру пресечения [в виде заключения под стражу] ему сохранили до 24 июня. До этого времени должно пройти новое судебное заседание по тому же ходатайству», — пояснил он.

Правозащитник отметил, что в рамках судебного заседания будет озвучена новая информация по этому делу. Сарбашев уточнил, что суд заново рассмотрит доводы следствия и защиты.

Бабушкинский районный суд Москвы арестовал Андрея Кулакова 1 июня. «Избрали меру пресечения на один месяц семь суток, по 7 июля», — заявили РБК в пресс-службе суда.