Reuters узнал о предупреждении Трампа Ирану о подготовке бомбардировки

Представители иранских властей заявили, что в Тегеране получили послание президента США о неизбежности атаки в случае отказа от переговоров

Дональд Трамп (Фото: Leah Millis / Reuters)

Президент США Дональд Трамп передал властям Ирана через посредников из Омана послание, в котором предупредил о неизбежности удара в случае отказа Тегерана от переговоров, сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.

«В своем послании Трамп заявил, что он против какой-либо войны с Ираном и хочет обсудить с Тегераном различные вопросы. Он [Трамп] дал короткий срок на то, чтобы дать ему ответ», — рассказал один из иранских чиновников.

Второй собеседник агентства сообщил, что письмо Трампа предназначалось Высшему руководителю Ирана аятолле Али Хаменеи, который должен дать окончательный ответ. Однако еще до того оманским посредникам дали понять, что аятолла против переговоров, отмечает Reuters.

«Мы также сказали оманскому представителю, что любой удар по Ирану будет иметь последствия, как в регионе, так и в международном масштабе», — сказал собеседник Reuters.

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