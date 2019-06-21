British Airways прекратила полеты над Ормузским проливом

Авиакомпания British Airways отказалась от полетов в контролируемом Ираном воздушном пространстве над Ормузским проливом, после того как там был сбит американский беспилотник. Об этом представитель компании сообщил Reuters.

«Наши сотрудники, контролирующие безопасность полетов, поддерживают связь с авиационными властями разных стран для оценки рисков на наших маршрутах», — сказал представитель компании.

При этом в British Airways заявили, что данные меры не приведут к отмене рейсов — полеты будут выполняться по альтернативным маршрутам.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) 20 июня сообщил о том, что сбил американский разведывательный дрон RQ-4 Global Hawk в южной иранской провинции Хормозган. Отмечалось, что он был сбит, после того как вошел в воздушное пространство Ирана.