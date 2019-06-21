Захарова назвала происходящее в Грузии кошмарной провокацией

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что инцидент с депутатом Госдумы Сергеем Гавриловым в Грузии является «кошмарной провокацией». Об этом она написала на странице в Facebook.

«Мы вчера видели эту кошмарную провокацию, устроенную, между прочим, в разгар туристического сезона», — сказала она.

Захарова задалась вопросом, кто сможет гарантировать безопасность отелей и россиян в этой стране. По ее мнению, больше всего от начавшихся накануне протестов пострадала сама Грузия.

Захарова добавила, что акции проходят на фоне желания Грузии вернуть Абхазию и Южную Осетию. Она заявила, что на протестах радикалы показали жителям этих регионов уровень своего «дружелюбия и мирного потенциала». «А Сухум и Цхинвал получили наглядный пример, как можно, но не нужно встречать дорогих гостей», — отметила она.