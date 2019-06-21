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Доллар/Рубль ₽60,34 (-4,05%) прогноз Morgan Stanley к 20.06.20
Harley-Davidson $41 (+15,43%) прогноз Wells Fargo Securities к 08.04.20
Allergan $153 (+16,75%) прогноз Credit Suisse к 14.04.20
X5 Retail ₽2 575 (+24,16%) прогноз Атон к 11.06.20
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Война санкций ,  
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Евросовет продлил действие экономических санкций против России

Саммит ЕС продлил действие экономических санкций против России на полгода, так как не видит прогресса в выполнении минских соглашений по Донбассу. Об этом сообщил в своем Twitter официальный представитель председателя Европейского совета Дональда Туска Пребен Ааманн.

«Санкции против России единогласно продлены еще на полгода из-за недостаточного невыполнения Минских соглашений», — говорится в сообщении.

Ранее Совет ЕС также продлил «украинский пакет» санкций против России до 23 июня 2020 года.

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В настоящее время в отношении России действует несколько пакетов санкций ЕС: экономические, индивидуальные ограничительные меры и санкции по Крыму. Они были введены со стороны ЕС в 2014 году и регулярном продлеваются Брюсселем.

В частности, есть ограничения на экономическую деятельность с Крымом как регионом. В рамках этого пакета запрещается ввоз товаров в Европу с полуострова, введены ограничения на торговлю с Крымом и инвестиции в регион, действует запрет для европейских компаний на развитие туристических услуг в Крыму или Севастополе и на экспорт местных технологий и товаров в Европу. 

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Также действуют индивидуальные ограничения против россиян, срок которых установлен до 15 сентября 2019 года или до марта 2020 года в зависимости от того, за что именно были введены санкции. Лицам из перечня запрещено пересекать границы ЕС, а их активы на территории объединения подлежат заморозке.

Помимо прочего, действуют санкции, направленные против отдельных секторов российской экономики (ограничение на доступ к капиталу, экспорт и импорт отдельных видов продукции и российских вооружений, ограничения на технологии для нефтегазового сектора и прочее). Последний раз эти ограничения продлевались 31 июля 2018 года.

Теги: антироссийские санкции, Евросовет, Минские соглашения
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