Совет ЕС продлил «украинский пакет» санкций против России до 2020 года

Совет ЕС продлил «украинский пакет» санкций против России до 2020 года

Совет ЕС принял решение о продлении действия антироссийских санкций, введенных за присоединение Крыма. Об этом сообщает Reuters.

Санкции останутся в силе по меньшей мере до 23 июня 2020 года. Решение было принято на саммите представителей государств ЕС в Брюсселе. В соответствии с предыдущим решением, санкции истекали в июле. Ограничения затрагивают российский энергетический, оборонный и финансовый секторы.

В Брюсселе выразили особую озабоченность недавним решением Кремля о введении упрощенного порядка получения российского гражданства для жителей Донбасса. Как отмечает агентство, Польша и Литва настаивали на том, чтобы ввести против Москвы новые санкции за эти действия, однако это предложение не встретило единодушной поддержки европейских стран.

В то же время в заявлении лидеров стран ЕС отмечается, что они готовы рассмотреть иные варианты, в том числе непризнание российских паспортов, выданных жителям востока Украины.