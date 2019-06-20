Путин озвучил совокупные потери России от санкций

Суммарные потери России от введенных с 2014 года против нее ограничений составляют $50 млрд, сказал президент

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Потери России от введенных против нее с 2014 года ограничений составляют $50 млрд. Об этом заявил в ходе своей 17-й прямой линии президент России Владимир Путин. Трансляцию ведет телеканал РБК.

На вопрос ведущего, что получит Россия, если выполнит все требования стран, которые ввели санкции против Москвы, Путин ответил, что Москва ни с кем не ругалась и у нее нет такого желания.

«Во-вторых, что это даст и что не даст и что мы от этого получим. Ну, смотрите, по экспертным данным, в результате всех этих санкций, рестрикций, ограничений Россия за эти годы, начиная с 2014-го, недополучила около $50 млрд, Евросоюз потерял $240 млрд, США — $17 млрд — у нас с ними небольшой торговый оборот, — Япония — $27 млрд», — сказал президент, отметив, что это приблизительные данные.

По словам главы государства, из-за санкций страны Евросоюза теряют российский рынок.