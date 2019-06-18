Лавров посоветовал послу Швейцарии поговорку про волков на случай санкций

Глава российского МИДа посетил церемонию открытия посольства Швейцарии. Во время церемонии посол стал вспоминать русские поговорки, Лавров на это ответил: «Волков бояться — в лес не ходить»

Сергей Лавров и Ив Россье (слева направо) (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Глава МИДа Сергей Лавров посетил церемонию открытия обновленного комплекса зданий посольства Швейцарии в Москве. В разговоре с послом страны Ивом Россье Лавров напомнил ему о русской поговорке, передает «РИА Новости».

Посол Швейцарии произнес речь во время церемонии. Частью его выступления стало стихотворение, состоящее из русских поговорок. «Если вдруг вы попадете под санкции, вспомните еще одну пословицу: волков бояться — в лес не ходить», — пошутил в ответ Лавров.

На церемонии Лавров посоветовал послу подыскать для личного проживания отдельную резиденцию, рассказав о собственном опыте пребывания в российском представительстве в Нью-Йорке в 1994 году. «Я выдержал недолго. Посол должен жить отдельно, нужно иметь отдельную резиденцию», — сказал глава МИДа.

Швейцария в 2014 году частично присоединилась к санкциям Евросоюза против России. В частности, власти страны ввели ряд ограничений на размещение долгосрочных бумаг пяти госбанков России, попавших под санкции ЕС из-за Украины (Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Внешэкономбанка и Россельхозбанка). МИД России действия Берна осудил. «Расцениваем данные решения Берна как необоснованные и свидетельствующие о том, что швейцарцы в ущерб собственным интересам продолжают воспроизводить недружественные шаги США и ЕС в отношении России», — заявляли в российском внешнеполитическом ведомстве. Вместе с тем под ответные российские санкции и продуктовое эмбарго Швейцария так и не попала.

Реконструированный комплекс швейцарского посольства расположен на пересечении Гусятникова переулка и Огородной Слободы неподалеку от Чистых прудов. Резиденция посла — здание, представляющее историческую ценность, оно было построено в конце XIX века по проекту архитектора Николая Якунина.