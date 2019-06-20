Грузинские СМИ сообщили о потасовках протестующих и полиции у парламента

Грузинские СМИ сообщили о потасовках протестующих и полиции у парламента

В Грузии около здания парламента происходят стычки протестующих с полицейскими. По данным «Рустави», участники акции пытаются отобрать щиты у правоохранителей.

Как сообщает портал «Новости Грузия», ситуация обострилась после того, как примерно 100 протестующих прорвались во внутренний двор парламента.

Отмечается, что на акции несколько человек почувствовали себя плохо из-за давки.

МВД Грузии призвало собравшихся прекратить нарушать закон и покинуть территорию парламента, сообщает грузинский «Первый канал». «В противном случае полиция будет использовать средства, предусмотренные законом», — отмечается в заявлении. Ранее на территории парламента появился спецназ.