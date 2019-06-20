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Harley-Davidson $41 (+13,67%) прогноз Wells Fargo Securities к 08.04.20
Allergan $153 (+16,68%) прогноз Credit Suisse к 14.04.20
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Минобороны предложило наказывать за снос военных памятников за границей

Минобороны предложило ввести ответственность для тех, кто причастен к уничтожению, повреждению или осквернению памятников российским военачальникам и значимым событиям истории за рубежом. Соответствующий законопроект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Он находится на стадии общественного обсуждения.

Согласно документу, нарушившим запрет иностранцам предлагается запретить въезд на территорию России. Также предлагается арестовывать их активы в стране, а также запретить заключать любые сделки, связанные с собственностью и инвестициями. Также предлагается приостанавливать деятельность находящихся под контролем нарушителей юрлиц, а также их полномочия в советах директоров, иных органах управления организаций, зарегистрированных на территории России.

В начале июня в Харькове представители проукраински настроенных партий и организаций снесли памятник советскому маршалу Георгию Жукову. Областная полиция завела два уголовных дела по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) и ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа). Полиция провела 14 июня обыски у подозреваемых активистов.

Общество
В Харькове снесли бюст маршала Жукова

В Минобороны России снос памятника назвали «движением к варварству». В офисе Зеленского заявили, что к этому привела «непродуманная гуманитарная политика Киева» последних нескольких лет.

 

Теги: Минобороны, осквернение памятника, Санкции
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