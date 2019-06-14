В Харькове активисты сообщили об обысках по делу о сносе памятника Жукову

В Харькове активисты сообщили об обысках по делу о сносе памятника Жукову

В Харькове полиция провела обыски у «проукраинских активистов», которые были заподозрены в участии в незаконном сносе памятника маршалу Жукову. Об этом сообщает издание «Гордон» со ссылкой на местных активистов.

«Сегодня у нас какие-то системные и массовые обыски у проукраинских активистов в городе Харькове. Первым был Дуда Вячеслав, вторым — Зинченко Максим. Их обыскивают по поводу сноса памятника Жукову. И мы пытаемся понять, почему это происходит», — заявил активист Валентин Быстриченко. При этом Быстриченко заявил, что Зинченко в день сноса памятника не было на этом месте.

Об обысках у активистов сообщила и общественная организация «Світанок» на своей странице в Facebook.

Памятник Жукову расположен на проспекте Петра Григоренко в Харькове. Эта улица получила новое название в 2016 году, до этого она называлась в честь советского маршала. 8 мая на сайте горсовета Харькова была опубликована петиция с предложением вернуть проспекту Григоренко его «историческое название», инициативу поддержал мэр Геннадий Кернес.

Памятник маршалу Жукову, установленный в Харькове, представители проукраински настроенных партий и организаций снесли 2 июня. После этого полиция Харьковской области завела два уголовных дела по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) и ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа).