В Харькове снесли бюст маршала Жукова

В Харькове представители проукраински настроенных организаций и партий снесли бюст маршала СССР Георгия Жукова. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

По словам корреспондента телеканала, у Дворца спорта с утра 2 июня проходит съезд новой политической партии, которую пикетируют члены проукраински настроенных организаций.

«Рядом был расположен бюст Жукова. Активисты побежали к нему, организовались и повалили его», — отметил журналист.

Правоохранители пытались разогнать толпу, однако бюст снесли за несколько секунд, добавил он.

В сети появилось видео с места событий.