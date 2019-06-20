Президент России Владимир Путин на вопрос о вооружениях ответил фразой «хочешь мира — готовься к войне». Об этом он сказал в ходе прямой линии, трансляцию которой ведет РБК.

Также он отметил, что те, кто не хотят кормить свою армию, будут кормить чужую. По словам Путина, Россия является единственной крупной страной, которая сокращает военные расходы.

При этом, по словам президента, несмотря на «достаточно скромные военные расходы», Россия не только обеспечивает военный и ядерный паритет, но и обходит на несколько шагов другие страны. «Ни у одной страны мира нет такого современного, технологичного оружия как наше. Я имею в виду нашу гиперзвуковую ракетную технику», — сказал Путин.