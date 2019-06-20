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Allergan $153 (+16,78%) прогноз Credit Suisse к 14.04.20
X5 Retail ₽2 575 (+24,16%) прогноз Атон к 11.06.20
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Путин ответил на вопрос об оружии фразой «хочешь мира — готовься к войне»

Президент России Владимир Путин на вопрос о вооружениях ответил фразой «хочешь мира — готовься к войне». Об этом он сказал в ходе прямой линии, трансляцию которой ведет РБК.

Также он отметил, что те, кто не хотят кормить свою армию, будут кормить чужую. По словам Путина, Россия является единственной крупной страной, которая сокращает военные расходы.

Политика
«Прямая линия с Владимиром Путиным». Главное

При этом, по словам президента, несмотря на «достаточно скромные военные расходы», Россия не только обеспечивает военный и ядерный паритет, но и обходит на несколько шагов другие страны. «Ни у одной страны мира нет такого современного, технологичного оружия как наше. Я имею в виду нашу гиперзвуковую ракетную технику», — сказал Путин.

Фотогалерея 
Неудобные вопросы в ходе «Прямой линии с Владимиром Путиным». Фотогалерея

По словам главы государства, если в 2017 году военные расходы составляли 3,4% ВВП, в 2018 году они были уже чуть больше 3%, а в текущем году — 2,9%.

Теги: Владимир Путин, прямая линия
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