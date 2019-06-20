Путин назвал условия для урегулирования конфликта в Донбассе

Президент России Владимир Путин заявил, что Киев должен проявить политическую волю для урегулирования ситуации в Донбассе. Об этом он сказал во время прямой линии, трансляцию которой ведет телеканал РБК.

Путин вспомнил слова Зеленского в Париже о том, что Киев не готов к «диалогу с сепаратистами». «В современной истории нет ни одного примера, когда подобные конфликты бы решались без прямого диалога между сторонами. Обстрелы со стороны ВСУ увеличились, а во время предвыборной кампании говорилось, что они прекратятся. Блокада ДНР и ЛНР только усилилась», — сказал Путин.

Он добавил, что шаги навстречу — самое простое и «нужна политическая воля со стороны украинского руководства».

Президент также назвал Зеленского талантливым человеком и сказал, что помнит его выступления в КВН в Москве в 2000-х годах, однако «то, что мы видим сейчас, — это не смешно, это не комедия, а трагедия», заключил Путин.