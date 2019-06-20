Путин рассказал о «засаде» с повышенными зарплатами чиновников

В России существует большая разница между зарплатами чиновников, руководителей госкорпораций и рядовых сотрудников. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе прямой линии, которую транслирует телеканал РБК.

Он подчеркнул, что «колоссальная разница» в заработной плате между чиновниками, руководителями и рядовыми сотрудниками недопустима.Тем не менее он считает оправданной повышенные выплаты руководителям.

«Давайте представим себе, что министр будет получать, как рядовой работник. Помните известную шутку — мы должны работать не для того, чтобы не было богатых, а чтобы не было бедных», — сказал он. «В чем может быть «засада», если мы сейчас просто резко понизим уровень заработной платы чиновников, министров или даже руководителей крупных государственных компаний? Мы просто не найдем достаточно квалифицированных кадров», — пояснил он. По словам российского лидера, резко понижать выплаты нельзя, так как управленцы просто «разбегутся по частным конторам или за границу уедут». Вместо этого президент предложил повышать зарплаты рядовым работникам.