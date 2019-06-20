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Allergan $153 (+18,79%) прогноз Credit Suisse к 14.04.20
X5 Retail ₽2 575 (+24,16%) прогноз Атон к 11.06.20
Comcast $50 (+15,63%) прогноз Deutsche Bank к 29.04.20
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Путин попросил россиян не сердиться на него из-за низких зарплат

Зарплаты ниже планки прожиточного минимума должны быть поводом для разбирательства властей. Об этом Владимир Путин заявил в ходе прямой линии, трансляцию которой ведет телеканал РБК.

На низкую зарплату ему пожаловался сотрудник МЧС, сообщивший о зарплате в 10 тыс. руб. Путин отметил, что такие случаи должны быть расследованы. «Вы говорили о 10 тыс. руб. и так далее. Это нужно реально проверить, что там происходит. Почему? Нами впервые принято решение, мы довели минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума — это 11 тыс. 280 руб. И если человек работает на полную зарплату, ему не имеют права платить меньше этой суммы», — заявил он.

Глава государства отметил, что в целом в стране наблюдается рост зарплат в номинальном и в реальном выражении. В 2017 году средняя номинальная зарплата составила 33,2 тыс. руб., в 2019 году — уже 44 тыс. руб.

«Я сразу хочу оговориться: я хочу, чтобы на меня люди, которые сидят в интернете или у телевизора, не сердились за то, что у них нет таких заработных плат. Это естественное дело. Я говорю о средних цифрах», — добавил президент.

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Теги: Зарплаты, Владимир Путин
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