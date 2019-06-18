СК завел уголовное дело из-за долгов по зарплате рабочим Сергиево-Посада

Следственный комитет возбудил уголовное дело о невыплате заработной платы сотрудникам Сергиево-Посадского хлебокомбината. Об этом сообщается на сайте управления СК по Московской области.

Дело квалифицировано по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы). С января по июнь 2019 года, по версии СК, руководство умышленно не выплачивало деньги работникам хлебокомбината. Общая сумма задолженности составила более 14 млн руб. Областная прокуратура взяла на контроль расследование дела по факту невыплаты заработной платы работникам Сергиево-Посадского хлебокомбината.

В ведомстве также отметили, что из-за нарушения Трудового кодекса на предприятие и его генерального директора были наложены административные штрафы.

Из-за невыплаты зарплаты за четыре месяца рабочие хлебокомбината объявили голодовку, рассказала РБК работник кондитерского цеха Наталья. По ее словам, производство было остановлено 15 мая. «До этого мы получали зарплату с задержкой в несколько месяцев. После того как производство остановили, мы не получали ничего. Сейчас каждому из нас должны в пределах 100 тыс. руб.: зарплата 25–30 тыс. руб. в месяц», — объяснила она. По ее словам, протестная акция началась в понедельник, 17 июня, в 10:00 утра. В ней приняли участие порядка 40 человек.