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СК завел уголовное дело из-за долгов по зарплате рабочим Сергиево-Посада

Следственный комитет возбудил уголовное дело о невыплате заработной платы сотрудникам Сергиево-Посадского хлебокомбината. Об этом сообщается на сайте управления СК по Московской области.

Дело квалифицировано по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы). С января по июнь 2019 года, по версии СК, руководство умышленно не выплачивало деньги работникам хлебокомбината. Общая сумма задолженности составила более 14 млн руб. Областная прокуратура взяла на контроль расследование дела по факту невыплаты заработной платы работникам Сергиево-Посадского хлебокомбината.

В ведомстве также отметили, что из-за нарушения Трудового кодекса на предприятие и его генерального директора были наложены административные штрафы.

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Из-за невыплаты зарплаты за четыре месяца рабочие хлебокомбината объявили голодовку, рассказала РБК работник кондитерского цеха Наталья. По ее словам, производство было остановлено 15 мая. «До этого мы получали зарплату с задержкой в несколько месяцев. После того как производство остановили, мы не получали ничего. Сейчас каждому из нас должны в пределах 100 тыс. руб.: зарплата 25–30 тыс. руб. в месяц», — объяснила она. По ее словам, протестная акция началась в понедельник, 17 июня, в 10:00 утра. В ней приняли участие порядка 40 человек.

Во вторник, 18 июня, с участниками голодовки встретились представители администрации района и комбината. «Сегодня приезжал глава города Токарев, сказал, чтобы мы не тратили свое здоровье — денег не будет. А руководство завода пообещало, что месячную зарплату дадут в четверг», — сказала Наталья.

Другой сотрудник завода, оператор бестарного хранения муки Владимир Тимофеев сообщил РБК, что тоже не получает зарплату с марта и решил присоединиться к протесту. Он уточнил, что сейчас голодают порядка 25 человек.

«Вчера перевели зарплату за февраль. Глава Сергиева Посада сказал, что голодовкой делу не поможешь. Нужен инвестор, который мог бы нас взять. Если предприятие возобновит деятельность, будет очень хорошо, потому что в мои года уже никуда не устроиться», — объяснил Тимофеев.

На ситуацию обратили внимание власти области. «На хлебокомбинате в Сергиево-Посадском районе образовалась задолженность по заработной плате. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил заместителю председателя правительства Московской области Вадиму Хромову выехать на место, чтобы разобраться в ситуации и решить данный вопрос в интересах людей», — сообщили РБК в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.

Теги: долги по зарплате, Сергиев Посад, хлебокомбинат, уголовное дело, новости РБК
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