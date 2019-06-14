Путин повысил зарплаты российским судьям

Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым судьям с 1 октября будут повышены зарплаты

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В соответствии с документом, который опубликован на официальном портале правовой информации, должностные оклады судей Конституционного суда, Верховного суда, федеральных судов общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов, а также мировых судей субъектов будут повышены в 1,043 раза.

Как следует из указа, соответствующее решение принято «в целях обеспечения социальных гарантий судьям, полного и независимого осуществления правосудия».

С 1 января прошлого года оклады судей были повышены на 4%. Также на 4% тогда выросли месячные зарплаты дипломатических работников и должностные оклады остальных сотрудников МИДа, а также месячные оклады федеральных госслужащих. Это произошло впервые за четыре года.