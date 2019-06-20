МИД назвал «игрой мускулами» переброску ракет Patriot на Ближний Восток

В Москве сожалеют о решении Пентагона отправить на Ближний Восток ЗРК Patriot, беспилотники и самолеты-разведчики. Об этом журналистам заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, передает «РИА Новости».

«США играют мускулами, демонстрируют решимость оказывать прессинг на Иран», — сказал Рябков, отметив продолжающееся нагнетание конфронтации.

Ранее Reuters со ссылкой на заявление Пентагона сообщил, что на Ближний Восток будут переброшены батальон системы ПВО Patriot, разведывательная авиация и дроны, а также «другие способы сдерживания» для усиления группировки США в регионе. Вашингтон подчеркнул, что данные меры принимаются для защиты американских интересов.

Белый дом анонсировал размещение Patriot на Ближнем Востоке на фоне «иранской угрозы» еще в начале мая этого года.

18 июня стало известно об отправке тысячи военнослужащих США на Ближний Восток после подрыва двух танкеров в Оманском заливе. Ответственность за происшествие Вашингтон возложил на Тегеран. Иран все обвинения отвергает.