Reuters узнал о переброске США на Ближний Восток дополнительного оружия

Системы ПВО Patriot будут в числе вооружения, которое США намерены в ближайшее время перебросить на Ближний Восток на фоне разногласий с Ираном

Фото: Fay Abuelgasim / AP

В рамках усиления американской группировки на Ближнем Востоке в регион будут переброшен батальон системы ПВО Patriot, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление Пентагона.

В качестве дополнительного вооружения американские войска также получат разведывательную авиацию и дроны, а также «другие способы сдерживания», указали в Министерстве обороны США.

Там еще раз подчеркнули, что речь идет не о конфликте с Ираном, а о защите американских интересов в ближневосточном регионе.

18 июня США заявили об отправке на Ближний Восток дополнительно 1000 военнослужащих. Такое решение стало следствием подрыва двух танкеров в Оманском заливе, ответственность за который Вашингтон возложил на Тегеран.

В США после нападений на танкеры заявили о готовности защищать свободную торговлю. При этом американцы особо отметили, что не желают эскалации напряженности в регионе.

Два танкера в Оманском заливе пострадали от взрывов 13 июня. Один из них — Kokuka Courageous — шел под флагом Панамы, второй — Front Altair — под флагом Маршалловых островов. На следующий день президент США Дональд Трамп обвинил в атаке Иран. Как пояснил госсекретарь США Майк Помпео, о причастности Тегерана свидетельствует характер повреждений кораблей.



