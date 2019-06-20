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Порошенко назвал свою партию «политическим спецназом» против России

Бывший президент Украины Петр Порошенко назвал свою партию «Европейская солидарность» «политическим спецназом». Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter.

«Уже сейчас слышен грохот бульдозера, который пытается разрушить духовный фундамент нашей государственности. «Европейская солидарность» — политический спецназ, способный защитить наше государство!», — заявил он.

Порошенко добавил, что в течение последних пяти лет закладывался фундамент государственности Украины. По его мнению, он строится на армии, языке и вере. Экс-президент заявил, что в настоящее время пытаются отменить закон о государственном языке, запретить украинскую церковь и «нанести удар в спину» армии.

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Он заявил, что его партия идет на выборы, чтобы не допустить «реванша пророссийских сил» и не позволить стране развернуться в сторону России, защитить созданный фундамент и обеспечить вхождение Украины в Евросоюз и НАТО.

В начале июня Порошенко заявлял, что целью партии «Европейская солидарность» на выборах в Верховную раду является дальнейший разрыв отношений с Россией.

В мае во время инаугурации президент Украины Владимир Зеленский распустил Верховную раду. Вице-спикер Рады Ирина Геращенко отмечала, что досрочные выборы могут пройти 21 или 28 июля.

Теги: Петр Порошенко, политическая партия
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