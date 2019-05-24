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Выборы на Украине ,  
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Партия Порошенко уберет его имя из названия и сменит лидера
Партия экс-президента Украины Блок Петра Порошенко «Солидарность» намерена провести ребрендинг, убрать из своего названия фамилию Порошенко и сменить лидера. Более половины украинцев заявили, что не проголосуют за БПП
Петр Порошенко (Фото: Максим Никитин / ТАСС)

Партия экс-президента Украины Петра Порошенко Блок Петра Порошенко «Солидарность» (БПП) готовится к смене названия, рассказал РБК собеседник в парламентской фракции БПП и подтвердил сотрудник ее аппарата. В пятницу, 23 мая, состоится закрытый съезд партии, а 31 мая — официальное мероприятие, где будет объявлено о планах партии на парламентских выборах, говорят собеседники РБК.

Планируется, что съезде партия сменит название, будет избран новый лидер и названа первая десятка списка на выборах. «Название должно отвечать сути и быть узнаваемым. Окончательное решение будет принято перед самим съездом. Пока обсуждаются варианты», — добавил он.

31 мая пройдет съезд, на котором будет объявлено о планах партии на досрочных парламентских выборах, подтвердил РБК официальный представитель фракции БПП в Раде Александр Черненко.

Какое будет название

Дискуссии на тему нового названия партии еще ведутся, но наиболее вероятный вариант — оставить знакомое избирателям слово «Солидарность», убрав имя экс-президента, говорит один из депутатов Верховной рады.

Другой депутат указывает, что основным вариантом названия является «Европейская солидарность», сокращенно «ЕС». «Так соратники Порошенко напоминают избирателям, что нацелены на евроинтеграцию и не раздражают их именем Порошенко», — объясняет он, ссылаясь на высокий антирейтинг БПП.

По результатам последнего опроса социологической группы «Рейтинг», проведенного на Украине с 16 по 21 мая, антирейтинг партий возглавляет «БПП — Солидарность». Ее ни при каких обстоятельствах не поддержал бы 51,9%, следует из результатов опроса.

«На ребрендинг [партии] очень мало времени. Будем искать новые подходы [в кампании]. Даже если название поменяем, не будет каких-то кардинальных изменений, на новое название нужно время на раскрутку», — объясняет Черненко.

По словам собеседника РБК в аппарате БПП, на том же съезде может быть избран и новый председатель партии. «Порошенко давно хотел, чтобы Ирина Геращенко возглавила партию, но она не очень хотела. Сейчас, видимо, это будет волевое решение. Тянуть времени нет — указ о выборах опубликован», — объясняет он.

Насчет Геращенко действительно ведутся дискуссии, подтверждает собеседник РБК во фракции. «Самый вероятный вариант — что партию возглавит Геращенко», — говорит другой депутат, знакомый с делами БПП.

Ирина Геращенко является депутатом Рады последних трех созывов, занимает пост первого вице-спикера.

С 2015 года партия официально не имеет лидера. Изначально председателем партии был Порошенко, затем его сменил на этом посту Виталий Кличко, однако после того, как бывший боксер стал мэром Киева в 2015 году, он в соответствии с партийным уставом покинул этот пост. С тех пор официального председателя у партии нет.

Чем займется Порошенко

«С большой вероятностью на съезде будет объявлено и о формате участия Порошенко» в кампании, — отметил Черненко. По поводу участия Порошенко в парламентских выборах есть две концепции, говорит один из депутатов Рады.

Первый вариант — что экс-президент должен остаться вне парламента, так как он «над процессом». «Порошенко презентовал себя как национальный, а не партийный лидер. У него еще есть политические амбиции», — объясняет собеседник в аппарате БПП. При этом, по словам собеседника РБК, не исключено, что Порошенко все равно возглавит партийный список на выборах Рады и потом откажется от мандата.

Второй вариант — что Порошенко должен избираться в парламент, стать лидером фракции и работать там, говорит собеседник РБК в Раде. «Это небольшие, но превентивные меры на случай преследования. Хотя иммунитет мы, скорее всего, отменим», — объясняет он. Кроме того, такой сценарий даст экс-президенту возможность принимать активное участие в публичной политике, продолжает он.

Президентская неприкосновенность действует только на период пребывания в должности, пояснил украинский юрист Алексей Бебель. «Так предусмотрено Конституцией. Плюс было разъяснение Конституционного суда», — говорит он. Депутатская наступает в тот момент, когда депутат приносит присягу — перед первой сессией нового парламента — и действует до конца полномочий парламента. «Президентская неприкосновенность имеет абсолютный характер — ее можно снять только в случае импичмента. У нардепа неприкосновенность другая, ее снять можно. Генпрокурор подает постановление в Верховную раду, та рассматривает и принимает решение сперва в комитетах, а потом на сессии: дать разрешение на привлечение к уголовной ответственности или нет», — говорит Бебель. При этом не важно, когда депутат совершил преступление — до избрания в Раду или после, говорит он. 

В ходе кампании Зеленский не раз повторял, что после его победы все будут равны перед правосудием, и допускал возможность преследования своего предшественника за коррупцию. В своей первой президентской речи Зеленский заявил депутатам о необходимости принятия закона об отмене их неприкосновенности.

Кто проходит в Раду

Внеочередные выборы в Раду пройдут 21 июля. По данным последнего опроса «Рейтинга» от 22 мая, «Слуга народа» является лидером электоральных симпатий. Ее готовы поддержать 43,8% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором. За «Оппозиционную платформу — За життя» готовы отдать голоса 10,5% респондентов, за «БПП Солидарность» — 8,8%, «Батькивщину» — 7,3%. Партию «Сила и честь» готовы поддержать 5,1% украинцев, партию «Голос» Вячеслава Вакарчука — 4,6%, Радикальную партию — 3,3%, Оппозиционный блок — 3,2%.

Автор: Елизавета Антонова
Теги: Петр Порошенко, Верховная Рада, Украина
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