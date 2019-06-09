Порошенко назвал разрыв с Россией целью своей партии на выборах в Раду

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что политической основой его партии «Европейская солидарность» на предстоящих выборах в Верховную раду будет дальнейший разрыв отношений с Россией. Об этом он заявил на съезде партии 9 июня. Трансляция опубликована на странице Порошенко в Facebook.

Экс-президент отметил, что партия участвует в выборах, чтобы «защищать фундамент украинской государственности», а также не допустить «реванша пророссийских сил».

Порошенко попытался объяснить свою позицию и начал с фразы о том, что пророссийские силы враждебны ко всему, чего Украина достигла за пять лет. Однако затем экс-президент сделал оговорку и добавил: «[Враждебны] ко всему, что отдаляет нас от России». «Точнее, [от] всего, что отдаляет нас от Европы, тянет нас назад в Российскую империю. Мешает нашему пути в ЕС, мешает нашему пути в НАТО», — продолжил Порошенко.

Он также сообщил, что собирается защищать «раскрученный маховик европейской и евроатлантической интеграции» от воздействия внешних сил и «внутренней пятой колонны». Конкуренты, по его мнению, не могут представить программу положительных изменений для страны. «Что они могут предложить? Дешевый удушливый российский газ?» — сказал Порошенко.

Во втором туре президентских выборов Порошенко проиграл Владимиру Зеленскому, набрав только 24,45% голосов. Экс-президент обещал помогать нынешнему главе государства, если тот продолжит курс на евроинтеграцию Украины. Он также советовал ему усилить санкции против России и продолжать сотрудничество с Евросоюзом.

