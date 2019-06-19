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Comcast $50 (+15,61%) прогноз Deutsche Bank к 29.04.20
NVIDIA $205 (+33,9%) прогноз JP Morgan к 15.02.20
Евро/Рубль ₽74,73 (+4,23%) прогноз Citigroup к 18.09.19
Золото $1 400 (+4,03%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 31.12.19
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Сбербанк сообщил об отсутствии информации о хакерских атаках из США

Сбербанку неизвестно о хакерских атаках на банковский сектор из США, заявил журналистам зампред правления кредитной организации Станислав Кузнецов, передает ТАСС.

Он уточнил, что банк не анализировал риск подобных действий со стороны Соединенных Штатов. «Если в этом будет необходимость, мы точно сможем подключиться к этому анализу. В настоящий момент нас к этой работе не привлекали», — уточнил Кузнецов.

Технологии и медиа
СМИ узнали о кибератаках США на российские банки, энергетику и транспорт

15 июня американская газета The New York Times со ссылкой на источники написала, что США активизировали попытки внедрения в российские электросети и, в частности, пытаются разместить там вредоносное ПО. Президент Дональд Трамп обвинил газету в предательстве и назвал опубликованную информацию ложной.

17 июня агентства ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источник в руководстве одного из российских силовых ведомств сообщили, что Россия фиксирует попытки спецслужб США проводить кибератаки на системы управления инфраструктурой. Представитель Владимира Путина Дмитрий Песков допускал, что вопрос американских кибератак может быть поднят в случае встречи Путина и Трампа в Осаке.

Теги: Сбербанк, кибератаки, Дональд Трамп
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