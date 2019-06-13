Володин назвал условие подачи Россией заявки на возвращение в ПАСЕ

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что 19 июня совет нижней палаты парламента рассмотрит вопрос о подаче российской делегацией заявки на участие в сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Об этом сообщается на сайте Госдумы.

Он отметил, что в этот этот же день будет обсуждаться утверждение состава делегации и ее руководителя. Володин рассказал, что в нее входят семь представителей Совета Федерации и 11 депутатов Госдумы. Согласно планам, делегацию возглавит зампредседателя нижней палаты Петр Толстой.

При этом Володин добавил, что если 24 июня ПАСЕ примет резолюцию, которая исключит возможность ограничивать не входящие в нее делегации в праве голосовать, выступать и принимать участие в работе ассамблеи, то до конца этого же дня Россия официально направит свою заявку на возвращение в ПАСЕ.

«В этом случае 25 июня наша делегация входит в зал заседаний ПАСЕ», — сказал он. Володин также отметил, что если российскую делегацию не лишат каких-либо полномочий, то она будет участвовать в выборах генсека Совета Европы. Он заявил, что если Россию лишат их, то она оставит за собой право покинуть ПАСЕ.