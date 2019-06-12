Климкин сообщил об ответных шагах Киева при возвращении России в ПАСЕ

Климкин сообщил об ответных шагах Киева при возвращении России в ПАСЕ

Подходы Украины к участию в Совете Европы станут «более прагматичными», если российская делегация вернется в ПАСЕ без выполнения «каких-либо условий, выдвинутых ассамблеей». Об этом сообщил министр иностранных дел Павел Климкин в своей статье для газеты «Европейская правда».

Климкин добавил, что, если Россия получит желанную индульгенцию без каких-либо уступок, Киев не будет делать «формальных вежливых жестов в сторону института, дискредитировавшего себя».

«Украина будет работать над преодолением существующих вызовов, но не будет поддерживать шаги, которые не имеют ничего общего с защитой прав человека, а лишь служат прикрытием политических интересов», — заявил Климкин.

Он отметил, что, если российская делегация вернется в ПАСЕ, «Совет Европы рискует стать слабее и потерять доверие», по его словам, не только на Украине, но и в Европе в целом.