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Климкин сообщил об ответных шагах Киева при возвращении России в ПАСЕ

Подходы Украины к участию в Совете Европы станут «более прагматичными», если российская делегация вернется в ПАСЕ без выполнения «каких-либо условий, выдвинутых ассамблеей». Об этом сообщил министр иностранных дел Павел Климкин в своей статье для газеты «Европейская правда».

Климкин добавил, что, если Россия получит желанную индульгенцию без каких-либо уступок, Киев не будет делать «формальных вежливых жестов в сторону института, дискредитировавшего себя».

«Украина будет работать над преодолением существующих вызовов, но не будет поддерживать шаги, которые не имеют ничего общего с защитой прав человека, а лишь служат прикрытием политических интересов», — заявил Климкин.

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Лавров заявил о незаинтересованности России в выходе из Совета Европы

Он отметил, что, если российская делегация вернется в ПАСЕ, «Совет Европы рискует стать слабее и потерять доверие», по его словам, не только на Украине, но и в Европе в целом.

В комитете ПАСЕ предложили «отступить от правил» и пригласить парламенты стран, которые не представлены в ассамблее, — Боснию и Герцеговину и Россию — для участия в июньской сессии 2019 года. Тогда в МИД Украины заявили, что Киев изменит отношение к ПАСЕ в сторону «более функционального способа».

Российская делегация не участвует в сессиях Парламентской ассамблеи Совета Европы с 2016 года, после того как ее права в организации были ограниченны. На такой шаг ПАСЕ пошла в связи с тем, что не признала присоединение Крыма к России. С 2017 года Россия перестала платить членские взносы.

В мае глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что Россия не заинтересована в выходе из Совета Европы и не отказывается ни от одного из своих финансовых обязательств. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас сообщил, что Европа достигла договоренности по сохранению членства России в ПАСЕ, в том числе для того, чтобы россияне могли добиваться защиты в Европейском суде по правам человека.
 

Теги: Украина, Павел Климкин, ПАСЕ, Киев
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