Лавров завил о незаинтересованности России в выходе из Совета Европы

Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал слухами информацию о том, что Москва хочет выйти из Совета Европы. Достигнуто решение о сохранении России в Парламентской ассамблее организации, сообщил глава МИД Германии

Сергей Лавров (Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости)

«Мы не стремимся выходить из Совета Европы, как об этом пытаются распускать слухи. Не отказываемся ни от одного из своих обязательств, включая финансовые», — заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров 17 мая, выступая в Хельсинки на встрече министров иностранных дел Совета Европы. В организацию входит 47 стран. Текст выступления опубликован на сайте МИДа.

Министр призвал организацию вернуться к консенсусу и выразил надежду, что будет принято решение, которое позволит вывести ситуацию в Совете Европы из кризиса. Отношения между Россией и организацией обострились после того как в 2014 году Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) большинством голосов лишила российскую делегацию нескольких прав, в том числе — голосовать при принятии решений и резолюций. Это было сделано в ответ на присоединение Крыма к России и началу конфликта на востоке Украины, которое большинство парламентариев ПАСЕ расценили как нарушение международных норм и суверенитета Украины.

«Мы достигли договоренности, что Россия должна остаться в Парламентской ассамблее в Совете Европы — в том числе с тем, чтобы миллионы россиян могли добиваться защиты в Европейском суде по правам человека», — говорится в заявлении министра иностранных дел Германии Хайко Мааса, которого цитирует РИА Новости. По словам Мааса, которые приведены на сайте МИД ФРГ, члены Совета Европы должны найти такое решение, которое позволило бы восстановить права голоса России в организации. В то же время необходимо выработать новый штрафной механизм, который позволял бы вводить санкции в отношении нарушивших принципы работы института стран, резюмировал Маас.

Российская делегация (в нее входят парламентарии из Госдумы и Совета Федерации) в ответ на лишение права голоса перестала приезжать на сессии ПАСЕ, а в июне 2017 года Россия приостановила уплату взносов в бюджет совета. После этого представители российского парламента и МИД неоднократно допускали, что Москва может покинуть организацию, если равноправие всех стран-участниц не будет восстановлено.