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Лавров завил о незаинтересованности России в выходе из Совета Европы
Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал слухами информацию о том, что Москва хочет выйти из Совета Европы. Достигнуто решение о сохранении России в Парламентской ассамблее организации, сообщил глава МИД Германии
Сергей Лавров (Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости)

«Мы не стремимся выходить из Совета Европы, как об этом пытаются распускать слухи. Не отказываемся ни от одного из своих обязательств, включая финансовые», — заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров 17 мая, выступая в Хельсинки на встрече министров иностранных дел Совета Европы. В организацию входит 47 стран. Текст выступления опубликован на сайте МИДа.

Министр призвал организацию вернуться к консенсусу и выразил надежду, что будет принято решение, которое позволит вывести ситуацию в Совете Европы из кризиса. Отношения между Россией и организацией обострились после того как в 2014 году Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) большинством голосов лишила российскую делегацию нескольких прав, в том числе — голосовать при принятии решений и резолюций. Это было сделано в ответ на присоединение Крыма к России и началу конфликта на востоке Украины, которое большинство парламентариев ПАСЕ расценили как нарушение международных норм и суверенитета Украины.

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«Мы достигли договоренности, что Россия должна остаться в Парламентской ассамблее в Совете Европы — в том числе с тем, чтобы миллионы россиян могли добиваться защиты в Европейском суде по правам человека», — говорится в заявлении министра иностранных дел Германии Хайко Мааса, которого цитирует РИА Новости. По словам Мааса, которые приведены на сайте МИД ФРГ, члены Совета Европы должны найти такое решение, которое позволило бы восстановить права голоса России в организации. В то же время необходимо выработать новый штрафной механизм, который позволял бы вводить санкции в отношении нарушивших принципы работы института стран, резюмировал Маас.

Российская делегация (в нее входят парламентарии из Госдумы и Совета Федерации) в ответ на лишение права голоса перестала приезжать на сессии ПАСЕ, а в июне 2017 года Россия приостановила уплату взносов в бюджет совета. После этого представители российского парламента и МИД неоднократно допускали, что Москва может покинуть организацию, если равноправие всех стран-участниц не будет восстановлено.

Россия и Совет Европы несколько раз пытались найти способ разрешения кризиса. В Хельсинки Лавров выступил за последнее предложение, которое находится на рассмотрении в Совете Европы. «Очевидно, что решение о правах и обязательствах, против которого выступили лишь несколько стран-членов, открывает путь к разрешению нынешнего кризиса в нашей организации <...> Теперь — слово за ПАСЕ», — заметил дипломат.

В заявлении, опубликованном в пятницу, министры поддержали принцип, согласно которому «все страны — участницы СЕ должны иметь равные возможности для участия в работе Комитета министров Совета Европы и Парламентской ассамблеи Совета Европы». В нем также подчеркнуто, что «одной из фундаментальных обязанностей стран СЕ является оплата взносов в бюджет организации». Министры также выступили в поддержку того, чтобы делегации всех стран-участниц принимали участие в июньской сессии ПАСЕ, где состоятся выборы генерального секретаря и судей Европейского суда по правам человека. Лавров в своем выступлении предупредил, что неучастие российской делегации «будет иметь далеко идущие последствия». Это заявление на следующей неделе рассмотрит ПАСЕ, сообщил председатель международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.

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О том, что Россия заинтересована в продолжении работы, в пятницу сказал журналистам и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Однако, указал он, только в случае обеспечения равноправия всех делегаций.

С тем, чтобы России вернули все права, не согласны несколько стран-членов Совета Европы. В четверг стало известно, что в знак протеста против планируемого заявления о необходимости обеспечить равные права делегаций в Хельсинки не поедет министр иностранных дел Украины Павел Климкин. В пятницу с осуждением заявления выступила Литва. «Совету Европы следует руководствоваться правилами. Литва не поддерживает принятое решение», — заявил глава внешнеполитического ведомства республики Линас Линкявичюс. Он заметил, что поведение России никак не изменилось с 2014 года, поэтому восстановление ее полномочий без каких либо условий невозможно.

Автор: Полина Химшиашвили
Теги: Совет Европы, Сергей Лавров, выход
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