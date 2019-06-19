Адвокат заявил о возбуждении дела из-за стычки с полицией на фестивале

Адвокат заявил о возбуждении дела из-за стычки с полицией на фестивале

По факту стычки посетителей хип-хоп-фестиваля в Лужниках с полицией завели уголовное дело, сообщает руководитель международной правозащитной организации «Агора» Павел Чиков в своем Telegram-канале.

По его словам, дело завело Управление внутренних дел по Центральному административному округу по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц либо связанное с сопротивлением представителям власти).

Фестиваль Hip-Hop MayDay состоялся в Лужниках 1 мая. СМИ сообщали, что на нем произошли столкновения посетителей с сотрудниками полиции и Росгвардии, в результате чего было задержано около 20 человек, в отношении которых были составлены протоколы об административных правонарушениях. Один из очевидцев событий рассказывал «Дождю», что полицейские «сгоняли [людей] шокерами, сгоняли дубинками своими».

Позднее официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин заявил, что действия сотрудников его ведомства были «адекватными ситуации».