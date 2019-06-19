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NVIDIA $205 (+34,44%) прогноз JP Morgan к 15.02.20
Евро/Рубль ₽74,73 (+4,23%) прогноз Citigroup к 18.09.19
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Адвокат заявил о возбуждении дела из-за стычки с полицией на фестивале

По факту стычки посетителей хип-хоп-фестиваля в Лужниках с полицией завели уголовное дело, сообщает руководитель международной правозащитной организации «Агора» Павел Чиков в своем Telegram-канале.

По его словам, дело завело Управление внутренних дел по Центральному административному округу по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц либо связанное с сопротивлением представителям власти).

Фестиваль Hip-Hop MayDay состоялся в Лужниках 1 мая. СМИ сообщали, что на нем произошли столкновения посетителей с сотрудниками полиции и Росгвардии, в результате чего было задержано около 20 человек, в отношении которых были составлены протоколы об административных правонарушениях. Один из очевидцев событий рассказывал «Дождю», что полицейские «сгоняли [людей] шокерами, сгоняли дубинками своими».

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Росгвардия сочла адекватными свои действия на концерте с 30 пострадавшими

Позднее официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин заявил, что действия сотрудников его ведомства были «адекватными ситуации».

Со ссылкой на адвоката «Агоры» Дмитрия Джулая, который представляет интересы одного из пострадавшего от полицейских, Чиков сообщил, что полиция массово допрашивает свидетелей событий. «Сообщается о нескольких обвиняемых, находящихся под домашним арестом», — добавил он.

Теги: криминал
Материалы по теме
СМИ сообщили о задержании 20 человек на хип-хоп-фестивале в Лужниках
Общество
Росгвардия сочла адекватными свои действия на концерте с 30 пострадавшими
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