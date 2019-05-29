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Росгвардия сочла адекватными свои действия на концерте с 30 пострадавшими

Действия сотрудников Росгвардии на фестивале Hip-Hop MayDay в «Лужниках» были «адекватными ситуации», заявил агентству «Москва» официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.

По его мнению, Росгвардия действовала в рамках закона и реагировала на правонарушения. Грибакин отметил, что ведомство внимательно следило за оценками ситуации со стороны правоохранительных органов. «Не нам, конечно, делать выводы, для этого есть контролирующие органы. Но повторюсь: действовали и будем действовать адекватно ситуации», — резюмировал Грибакин.

Речь идет о фестивале, который состоялся 1 мая. Сообщалось, что вход был бесплатным, что привело к давке. Из-за этого сотрудники полиции и Росгвардии организовали ограждение, на которое группа молодых людей отреагировала бросками палок и бутылок в сотрудников правоохранительных органов. В результате были задержаны 20 человек, а полиция начала доследственную проверку, так как в стычках пострадали два сотрудника Росгвардии.

При этом очевидцы рассказывали, что полицейские в том числе применяли силу и шокеры к непричастным к провокациям, и в итоге травмы получили около 30 человек. Один из посетителей фестиваля, 22-летний студент, подал заявление в Следственный комитет с требованием возбудить уголовное дело в отношении неназванного сотрудника полиции, избившего его дубинкой. Студент утверждал, что на фестивале «несколько десятков полицейских беспричинно избивали» посетителей.

Теги: Росгвардия, пострадавшие, Фестиваль
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