СМИ сообщили о задержании 20 человек на хип-хоп-фестивале в Лужниках

В результате столкновений посетителей хип-хоп-фестиваля Hip-Hop MayDay с полицией 20 человек задержаны, на них составлены административные протоколы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Организаторы мероприятия должным образом не просчитали количество зрителей, которых оказалось очень много, и площадка фестиваля не смогла вместить всех. Чтобы предотвратить уже начинавшуюся давку, сотрудники полиции и Росгвардии организовали ограждение, но группа молодых людей начала оказывать правоохранителям сопротивление, кидая в них палки и бутылки. В результате были задержаны 20 человек, в отношении них составлены протоколы за административные правонарушения», — сообщил источник, добавив, что вход на мероприятие был бесплатным. Собеседник агентства также уточнил, что начата доследственная проверка, так как в ходе стычек пострадали двое сотрудников Росгвардии.

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве заявили РБК, что не располагают информацией о проверке. РБК направил запрос в Росгвардию.

Телеканал «Дождь» взял комментарий у одного из очевидцев событий. «В какой-то момент выбежала полиция, человек, наверно, сорок, с разных сторон, взяли шокеры и начали всех людей отгонять от забора. А тех, кто залез на забор, как залез? Они не залезали прямо на верх забора, они становились на подножку рядом с ним, чтобы просто лучше видеть. Полицейские начали сгонять молодых ребят, сгоняли шокерами, сгоняли дубинками своими», — рассказал очевидец Юрий.

Видео с фестиваля опубликовал «5 канал». На нем видно, как несколько молодых человек, окруженных другими участниками фестиваля, достают файеры и поджигают их. Вскоре после этого к ним подбегают сотрудники полиции, одному из молодых людей заламывают руку.