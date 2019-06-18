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Силуанов выступил против пересмотра порога инвестирования средств ФНБ

Министр финансов Антон Силуанов выступил против идеи главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной пересмотреть порог, после достижения которого можно инвестировать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ). Об этом сообщает ТАСС.

В пятницу, 14 июня, Набиуллина предложила увеличить порог трат, который сейчас установлен с момента достижения размера ФНБ 7% ВВП. Она пояснила, что предложение правительства использовать деньги из фонда на внутреннем рынке может привести к росту инфляции и резкому подорожанию рубля.

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«Кроме того, пороговый уровень 7% ВВП был определен достаточно давно, и стоит еще раз проанализировать, достаточно ли этого объема ликвидных активов для того, чтобы при необходимости противостоять резкому и длительному негативному изменению внешних условий», — уточняла глава ЦБ.

Силуанов выступил против этой идеи, отметив, что речь идет о норме закона. «[Объем ФНБ] 7% [ВВП] позволяет нам три года прожить при низких ценах на нефть», — заявил министр и добавил, что право правительства инвестировать лишние средства ФНБ не означает, что будут потрачены все деньги выше границы 7% ВВП.

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В ФНБ, по бюджетному правилу, поступают деньги, полученные от продажи нефти по цене, установленной в 2019 году свыше $41,6. Согласно нынешнему законодательству, накопленные в ФНБ деньги нельзя тратить до момента, пока их объем не превысит 7% ВВП, — до этого они вкладываются в надежные активы. По прогнозам Минфина, это произойдет к концу 2019 года.

В начале июня Силуанов допустил, что власти будут использовать деньги из ФНБ на внутрироссийские проекты — изначально это не планировалось делать, чтобы не нарушать макроэкономический баланс.

Теги: Антон Силуанов, ФНБ, ВВП, Эльвира Набиуллина
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