Президент России дал понять, что накопленные страной резервы можно использовать активнее. Но когда государство — основной игрок в экономике, правительству очень трудно избежать соблазна поддержать проекты с неясными перспективами

​В недавнем послании Федеральному собранию Владимир Путин сделал ряд заявлений, которые оказались незаслуженно обделены вниманием. Так, переходя в своей речи от проблем социальных к сугубо экономическим, он констатировал, что в стране создана «мощная финансовая подушка безопасности», и упрекнул тех, кто критиковал правительство за отказ от некоторых программ развития в пользу увеличения резервов. Но наиболее показательным, на мой взгляд, в этой части выступления президента были его слова о том, что «впервые в истории наши резервы покрывают внешний долг как государства, так и коммерческого сектора».

Они довольно много говорят о той модели государственного капитализма, которая формируется в России.

Расширенная оценка

В российской ситуации — когда страна зависит от цен на энергоносители — создание значительных резервов оправданно. Стремление обезопасить себя сформировалось еще на рубеже столетий, и не в одной только России. Если оценить опыт Таиланда и Южной Кореи, Индонезии и Аргентины, столкнувшихся в те годы с разрушительным кризисом, Россия повторила обнадеживающий опыт азиатских, а не разочаровывающий опыт латиноамериканских экономик. Международные резервы России к началу 2019 года составили $469 млрд, Южной Кореи — $405 млрд, Таиланда — $208 млрд, в то время как у Аргентины они лишь недавно превысили $50 млрд и то за счет соглашения о валютных свопах с Китаем.

Но при оценке достаточности резервов их величину традиционно сравнивают с масштабами импорта, иногда — с денежной массой, в то время как долг частных компаний в большинстве случаев никак не считается той величиной, которой резервы правительства и тем более центрального банка должны соответствовать. На мой взгляд, президент не случайно обращает внимание на это обстоятельство: оно хорошо вписывается в стратегию построения в России современной версии государственного капитализма.