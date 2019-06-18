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Верховный суд ликвидировал семь партий по иску Минюста

Верховный суд по иску Минюста ликвидировал семь партий за неучастие в выборах, информация об этом есть в карточках дел. «Иск удовлетворен полностью», — приводит ТАСС выдержку из сообщения.

Минюст требовал ликвидации «Альянса Зеленых», «За женщин России», Социал-демократической партии России, Народной партии России, «Союза горожан», а также «Города России» и Партии пенсионеров России.

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Минюст потребовал в суде быстрой ликвидации 10% российских партий

Эти политические объединения не принимали участия в выборах последние семь лет. Согласно закону «О политических партиях», вступившему в силу в 2012 году, в этом случае партия подлежит ликвидации.

Таким образом, количество зарегистрированных партий в стране сократилось на 10% (с 61).

Минюст решил заняться проверкой партий, чтобы выяснить, участвуют ли они в выборах, в январе. Глава ЦИК Элла Памфилова допускала, что может быть ликвидирована треть политических объединений.

Теги: Верховный суд, партии, Минюст
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