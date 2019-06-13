Минюст ликвидировал Партию пенсионеров России

Верховный суд принял решение о ликвидации Партии пенсионеров России, сообщили РБК в пресс-службе суда.

Ранее Минюст России потребовал ликвидации семи российских политических партий: «Альянс зеленых», «За женщин России», «Союз горожан», «Города России», Партия пенсионеров России, Народная партия России и Социал-демократическая партия России. Таким образом, количество зарегистрированных партий сократится на 10%.

Эти партии не участвовали в выборах последние семь лет, не выдвигая своих кандидатов минимум в 10% регионов. По закону «О политических партиях» в таком случае организация подлежит уничтожению.

Часть ликвидируемых партий — «Союз горожан», Народная партия России и Социал-демократическая партия России — связаны с политтехнологом Андреем Богдановым. Сам Богданов заявил РБК, что отстаивать их в суде не будет, но при этом не исключил, что создаст новые партии для участия в парламентских выборах 2021 года.