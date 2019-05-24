Владелец «китовой тюрьмы» после заявления Кремля решил отпустить животных

Решение об освобождении косаток и белух будет принято в соответствии с рекомендациями руководства страны и ученых. Об этом «Интерфаксу» заявил руководитель одной из четырех компаний-отловщиков «Афалина» Алексей Решетов.

«Все наши действия направлены на выполнение поручения президента России», — добавил он.

По словам Решетова, компания «Афалина» добросовестно использует российские биоресурсы и сотрудничает с научным консилиумом, давшим прогноз о судьбе животных.

Ранее гендиректор компании заявлял, что не намерен добровольно выпускать их на волю. «Это моя собственность», — подчеркнул Решетов. В Кремле к заявлению собственника «Афалины» отнеслись с удивлением. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что «нет необходимости в каких-то дополнительных поручениях», поскольку «все было четко сформулировано».