Экс-президента Египта Мурси похоронили в Каире

Бывшего президента Египта Мухаммеда Мурси похоронили в Каире. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на его сына Ахмеда Мурси.

Как рассказал AFP один из адвокатов экс-президента, Мурси был похоронен в присутствии семьи в районе Мадинат Наср в восточной части города. По словам юриста, заупокойную молитву произнесли в больнице в тюрьме Тора.

Накануне Reuters со ссылкой на сына Мурси Абдуллу сообщил, что власти запретили захоронить тело экс-президента Египта на семейном кладбище.

Мухаммед Мурси умер 17 июня в зале суда во время разбирательства. По данным СМИ, причиной смерти стал сердечный приступ. Как отмечала газета Al Bayan, в здании суда у экс-президента не было видимых признаков какой-либо болезни. Первичный медицинской отчет показал, что на его теле не было следов недавних травм.



В организации «Братья-мусульмане» (запрещена в России) назвали смерть Мурси, бывшего члена руководства организации, «стопроцентным убийством», в котором виноваты нынешние власти страны.