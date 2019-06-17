«Братья-мусульмане» назвали смерть экс-президента Египта убийством

Организация «Братья-мусульмане» возложила ответственность за смерть Мухаммеда Мурси на нынешние власти Египта. Экс-президент страны умер в здании суда во время разбирательства по своему делу

Мухаммед Мурси (Фото: Zuma / ТАСС)

В заявлении «Братьев-мусульман» (запрещенной в России организации), на которое ссылается агентство Reuters, смерть Мурси в здании суда в Каире названа «стопроцентным убийством».

Бывший член руководства «Братьев-мусульман», Мурси стал президентом во время событий «арабской весны» в Египте и отставки Хосни Мубарака. Спустя год он был свергнут в результате военного переворота и отправлен в тюрьму. В общей сложности суд приговорил экс-главу государства к 20 годам лишения свободы. При этом Мурси проходил обвиняемым в деле о шпионаже в пользу палестинской группировки «Хамас». Именно в ходе разбирательства этого дела в суде ему стало плохо, и он умер вечером 17 июня.

Телеканал Al Jazeera сообщает, что критике власти Египта подвергла правозащитная организация Human Rights Watch. В ее заявлении указывается, что смерть Мурси «ужасна, но она была ожидаема», поскольку бывшему президенту не оказывали необходимую медицинскую помощь и не обеспечили нормальное содержание в тюрьме. После смерти экс-президента, лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган, назвал Мурси «мучеником».