СМИ сообщили подробности смерти экс-президента Египта Мурси в суде

Мухаммед Мурси скоропостижно скончался после 20-минутного выступления перед судом, сообщает «Аль-Джазира» со ссылкой на государственное телевидение Египта.

После речи Мурси потерял сознание, его тело было доставлено в больницу, где врачи констатировали смерть. В прокуратуре Египта заявили, что на теле экс-президента не было признаков недавних травм, передает Reuters. Тем не менее следователи пообещали провести вскрытие тела и изучить видео речи, записанное в зале суда.

67-летний Мухаммед Мурси обвинялся на нынешнем процессе в шпионаже. В 2015 году судьи признали экс-президента виновным в организации штурма тюрем во время массовых беспорядков 2012 года, сотрудничестве с исламистскими движениями и убийствах сотрудников правоохранительных органов.

К власти в Египте Мурси пришел после событий «арабской весны», в июне 2012 года. В июле 2013 года он был свергнут в результате военного переворота.