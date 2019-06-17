СМИ сообщили о смерти экс-президента Египта Мурси в зале суда

Умер бывший президент Египта Мухаммед Мурси, пришедший к власти во время событий «арабской весны». Последние годы он находился под арестом

Мухаммед Мурси (Фото: Zuma / ТАСС)

О смерти Мурси со ссылкой на государственное телевидение Египта сообщает агентство Reuters. Оно указывает, что экс-президенту стало плохо во время судебного заседания, а спустя короткое время врачи констатировали его смерть.

Издание Masrawy со ссылкой на телеканал Extra News также сообщает, что Мурси умер в здании суда.

Мурси, входивший в руководство организации «Братья мусульмане», был одним из основных противников президента Хосни Мубарака. После массовых беспорядков в Египте, ставших частью так называемой арабской весны и отставки главы государства, в стране прошли президентские выборы, которые выиграл Мурси. Он заручился поддержкой 51% граждан.

В 2013 году Мурси был свергнут в результате военного переворота и заключен в тюрьму. Ему были предъявлены обвинения в побеге из тюрьмы вместе с другими активистами «Братьев-мусульман» в 2011 году, убийстве протестующих в декабре 2012 года, шпионаже в пользу палестинской группировки «Хамас». Мурси был признан виновным и приговорен в общей сложности к 20 годам тюремного назначения.