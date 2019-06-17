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BRENT $70 (+13,51%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.09.19
Alibaba $190 (+18,59%) прогноз QBF к 01.12.19
Доллар/Швейцарский франк ₣0,95 (-4,4%) прогноз JP Morgan к 10.06.20
Broadcom Limited $370 (+33,06%) прогноз Jefferies к 23.04.20
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СМИ сообщили о смерти экс-президента Египта Мурси в зале суда
Умер бывший президент Египта Мухаммед Мурси, пришедший к власти во время событий «арабской весны». Последние годы он находился под арестом
Мухаммед Мурси (Фото: Zuma / ТАСС)

О смерти Мурси со ссылкой на государственное телевидение Египта сообщает агентство Reuters. Оно указывает, что экс-президенту стало плохо во время судебного заседания, а спустя короткое время врачи констатировали его смерть.

Издание Masrawy со ссылкой на телеканал Extra News также сообщает, что Мурси умер в здании суда.

Мурси, входивший в руководство организации «Братья мусульмане», был одним из основных противников президента Хосни Мубарака. После массовых беспорядков в Египте, ставших частью так называемой арабской весны и отставки главы государства, в стране прошли президентские выборы, которые выиграл Мурси. Он заручился поддержкой 51% граждан.

Политика
Бывший президент Мурси получил три года тюрьмы за оскорбление судьи

В 2013 году Мурси был свергнут в результате военного переворота и заключен в тюрьму. Ему были предъявлены обвинения в побеге из тюрьмы вместе с другими активистами «Братьев-мусульман» в 2011 году, убийстве протестующих в декабре 2012 года, шпионаже в пользу палестинской группировки «Хамас». Мурси был признан виновным и приговорен в общей сложности к 20 годам тюремного назначения.

В октябре 2018 года сын экс-президента Абдулла заявил, что в тюрьме здоровье его отца сильно ухудшилось. Мурси, несмотря на это, оставили в тюрьме. Кроме этого, его продолжили возить на заседания суда.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Египет, Мухаммед Мурси
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