СМИ назвали причину смерти экс-президента Египта в здании суда

Мухаммед Мурси умер в зале суда, официально о причинах смерти не сообщалось. По данным СМИ, бывший президент Египта скончался из-за сердечного приступа

Мухаммед Мурси (Фото: Amr Abdallah Dalsh / Reuters)

Бывший президент Египта Мухаммед Мурси умер в здании суда во время судебного разбирательства в результате сердечного приступа, пишут газеты Al-Masry Al-Youm и Al Bayan.

Эту версию высказал и источник государственного телевидения Египта, отмечает Reuters.

По словам собеседника Al-Masry Al-Youm, у Мурси было много проблем со здоровьем, он страдал от доброкачественной опухоли и нервных спазмов на левой стороне лица. С ноября 2017 он находился под наблюдением врачей.

Экс-президент Египта умер на заседании суда в понедельник,17 июня. В здании суда Мурси выглядел нормально, видимых признаков какой-либо болезни не было, сообщает Al Bayan со ссылкой на свидетелей. Согласно первичному медицинскому отчету, на теле Мурси не было следов недавних травм.