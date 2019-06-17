Представитель Алибасова сообщил о его состоянии после выписки

Представитель Алибасова сообщил о его состоянии после выписки

Музыкального продюсера Бари Алибасова выписали из НИИ скорой помощи имени Склифосовского, сообщил РБК пиар-директор Бари Алибасова и группы «На-На» Вадим Горжанкин. «Информация о том, что он еще там, –– ложь. Он сейчас с [супругой] Лидией Николаевной и котом Чучей. Его жизни ничего не угрожает», — добавил он.

Бари Алибасов-младший рассказал РБК, что увез отца из клиники на три дня в Подмосковье, откуда продюсер улетит в Казахстан.

Ранее врачи НИИ Склифосовского сообщали, что продюсер остается в тяжелом состоянии, находится в реанимации и о его перевозке в Казахстан речи не идет.

Бари Алибасова госпитализировали 4 июня. Продюсер по ошибке вместо сока выпил средство для прочистки труб «Крот». У него диагностировали ожоги дыхательных путей и пищевода. Алибасов пришел в себя после медикаментозного сна 11 июня.