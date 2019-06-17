Алибасова выписали из больницы и приготовят к вылету в Казахстан

Алибасова выписали из больницы и приготовят к вылету в Казахстан

Продюсера и основателя группы «На-На» Бари Алибасова выписали из больницы, в скором времени он вылетит на частном самолете в Казахстан. Об этом сообщил РБК PR-директор Бари Алибасова и группы «На-На» Вадим Горжанкин.

«Бари Алибасова выписали из больницы сейчас. Он сейчас с Лидией Николаевной Федосеевой-Шукшиной. Готовится к отправке в Казахстан на частном самолете», — заявил Горжанкин.

Эту информацию подтвердил РБК сын продюсера, Бари Алибасов-младший. «Я его забрал полтора часа назад из больницы. Ему сделали контрольные анализы, которые показали, что его жизни сейчас ничего не угрожает. Сейчас остались проблемы с памятью, он не ориентируется во времени. Три дня они сейчас проведут с Лидией Николаевной в Московской области, а потом полетит в Казахстан», — сообщил РБК сын продюсера Бари Алибасов.

Ранее в справочной НИИ скорой помощи имени Склифосовского сообщали РБК, что продюсер остается в тяжелом состоянии, находится в реанимации и о его перевозке в Казахстан речь не идет.

Бари Алибасова госпитализировали 4 июня. Его сын сообщал, что продюсер перепутал стаканы и случайно выпил жидкость для очистки труб. Для восстановления организма его вводили в медикаментозный сон.