Журналиста Голунова допросили в качестве свидетеля по его делу

По словам адвоката, Иван Голунов сотрудничает со следствием. Дело против журналиста о наркотиках было закрыто в связи с недоказанностью его вины. Нескольких полицейских после этого отстранили от работы, двух генералов уволили

Иван Голунов (в центре) (Фото: Sergei Ilnitsky / EPA / ТАСС )

ГСУ МВД России по Москве допросило журналиста Ивана Голунова в качестве свидетеля по его делу, об этом РБК сообщил адвокат Сергей Бадамшин.

«Действия со стороны МВД для установления истины по делу достаточно активны. Иван, как и обещал, содействует следствию», — рассказал Бадамшин. При этом он добавил, что ему неизвестен процессуальный статус оперативников и генералов МВД, которые участвовали в деле Голунова.

Дело Голунова, который был задержан 6 июня в Москве, было прекращено спустя всего несколько дней, 11 июня. Журналисту вменяли попытку сбыта наркотиков. В полиции уверяли, что при задержании у Голунова при себе было около 4 г мефедрона, а в квартире обнаружили свыше 5 г кокаина. Суд отправил журналиста под домашний арест.

Голунов говорил, что наркотики ему подкинули, сообщив, что ему поступали угрозы в связи с его журналистским расследованием. Экспертиза следов наркотических веществ в смывах с рук журналиста не выявила. На предметах, изъятых в ходе обысков из квартиры Голунова, его отпечатков также не обнаружили. В итоге дело против журналиста закрыли в связи недоказанностью его вины.