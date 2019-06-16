Адвокат сообщил о предоставлении защиты журналисту Голунову как свидетелю

Спецкор «Медузы» ранее был допрошен в качестве свидетеля. Его адвокат сообщил, что Иван Голунов содействует следствию. Ранее с журналиста сняли все обвинения в попытке сбыта наркотиков

Иван Голунов (Фото: Владимир Песня / РИА Новости )

Специальному корреспонденту «Медузы» Ивану Голунову, в отношении которого ранее были сняты все обвинения в попытке сбыта наркотиков, предоставили защиту как свидетелю по этому делу. Об этом, как сообщает на своем Telegram-канале проект «Правозащита Открытки», адвокаты которой защищают журналиста, рассказал один из защитников Голунова Сергей Бадамшин.

Ранее в воскресенье Бадамшин сообщил, что Голунова допросили в качестве свидетеля по его делу. «Действия со стороны МВД для установления истины по делу достаточно активны. Иван, как и обещал, содействует следствию», — сообщил Бадамшин в беседе с РБК.

Уголовное дел против спецкора «Медузы» было заведено после того, как журналиста 6 июня задержали в центре Москвы. В полиции заявили, что при себе у Голунова было около 4 г мефедрона, а в квартире обнаружили свыше 5 г кокаина. Ему предъявили обвинения в попытке сбыта наркотиков, суд отправил его под домашний арест.

Сам спецкор «Медузы» говорил, что наркотики ему подбросили. Он также рассказал на суде, что в последнее время ему поступали угрозы в связи с проводимым им журналистским расследованием. Экспертиза не выявила следов наркотических веществ в смывах с рук журналиста. Не было обнаружено его отпечатков и на изъятых в ходе обысков в его квартире предметах.

В итоге 11 июня глава МВД России Владимир Колокольцев объявил о снятии всех обвинений с Голунова в связи с недоказанностью его вины. Также подразделением собственной безопасности МВД была проведена проверка, результаты которой были переданы в Следственный комитет.