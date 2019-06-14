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Alibaba $190 (+18,59%) прогноз QBF к 01.12.19 Купить
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Broadcom Limited $370 (+33,06%) прогноз Jefferies к 23.04.20 Купить
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Преследование Ивана Голунова ,  
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Слухи об уходе на пенсию снятого из-за дела Голунова генерала опровергли

Руководитель Московского профсоюза работников полиции Михаил Пашкин опроверг сообщения СМИ о том, что освобожденный от должности глава УВД по Западному административному округу Москвы генерал-майор Андрей Пучков написал заявление об уходе на пенсию.

«Он не написал [заявление об уходе на пенсию], я с ним разговаривал», — заявил Пашкин РБК.

Накануне, 13 июня, президент России Владимир Путин своим указом освободил Пучкова, об отставке которого попросил главу государства министр внутренних дел Владимир Колокольцев, от занимаемой должности. Отставка произошла после того, как было принято решение о прекращении уголовного преследования обвиненного в попытке сбыта наркотиков спецкора «Медузы» Ивана Голунова.

По словам Пашкина, сотрудники УВД хотели записать видеообращение в поддержку Пучкова, но Пучков убедил их не делать этого. «В день, когда Путин отстранил его от должности, хотели записать видеообращение и направить президенту», — сообщил он.

Об уходе на пенсию генерал-майора Пучкова сообщал «РИА Новости» глава экспертного совета по безопасности и взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами Антон Цветков. «Я разговаривал с генералом Пучковым, он действительно принял решение уйти на пенсию. Он поблагодарил всех сотрудников за совместную работу», — говорил он.

РБК направил запрос в пресс-службу МВД России.

Теги: ГУ МВД России по г. Москве, новости РБК
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