У спасателей МЧС появится собственный храм в Москве

К концу 2020 году в московском районе Фили-Давыдково построят храм в честь Смоленской иконы Божией Матери. Он будет главным храмом МЧС России, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе депутата Госдумы, куратора программы строительства храмов Владимира Ресина.

«Этот храм станет главной святыней спасателей, МЧС берет над ним шефство», — сказал Ресин. По его словам, уже почти завершено возведение монолитной конструкции. Освещение здания планируется провести к 27 декабря 2020 году, когда МЧС будет отмечать тридцатилетие.

Храм будет двухъясрусным, однокупольным с шатровым завершением и колокольней. Главный, верхний храм рассчитан на 500 человек, а нижний — на 300.

В сентябре 2018 года стало известно, что Минобороны построит в подмосковном парке «Патриот» главный храм Вооруженных сил России. Его высота вместе с крестом должна составить 95 м, что поставит его на третье место среди самых высоких православных храмов мира. Его планируется завершить к 2020 году.