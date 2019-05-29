США обвинили Россию в нарушении обязательств по контролю над вооружениями

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаPink
...
USD Бирж. 64,97 +0,26 EUR Бирж. 72,32 +0,08 Brent 68,45 -2,06% USD Нал. 65,79 64,24 EUR Нал. 73,41 71,84 USD ЦБ 64,91 +0,37 EUR ЦБ 72,41 +0,24 EUR/USD 1,1133 -0,0029 BTC/USD Бирж. 8 649,00 -93,07 IMOEX 2 641,15 +1,20% RTSI 1 275,92 +0,38% DJIA 25 133,32 -0,85% Nasdaq 7 550,06 -0,75%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Frontier $3 (+60,43%) прогноз Deutsche Bank к 03.04.20 Купить
РусГидро ₽0,97 (+79,7%) прогноз Атон к 19.04.20 Купить
YY $100 (+49,77%) прогноз JP Morgan к 31.12.19 Купить
Доллар/Рубль ₽63,5 (-2,26%) прогноз Nordea к 28.08.19 Купить
ТГК-1 ₽0,013 (+39,78%) прогноз Финам к 27.05.20 Купить
Frontier $3 (+60,43%) прогноз Deutsche Bank к 03.04.20 Купить
РусГидро ₽0,97 (+79,7%) прогноз Атон к 19.04.20 Купить
YY $100 (+49,77%) прогноз JP Morgan к 31.12.19 Купить
Доллар/Рубль ₽63,5 (-2,26%) прогноз Nordea к 28.08.19 Купить
ТГК-1 ₽0,013 (+39,78%) прогноз Финам к 27.05.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 30 мая
USD ЦБ: 64,91 (+0,37) Quote, 12:45
Курс евро на 30 мая
EUR ЦБ: 72,41 (+0,24) Quote, 12:45
«Челси» разгромил «Арсенал» в финале Лиги Европы Спорт, 23:51 Глава НТС приравнял предупреждение ФАС к «ордену за заслуги» Экономика, 23:43 США обвинили Россию в нарушении обязательств по контролю над вооружениями Политика, 23:29 РЖД ответила на сообщения о задымлении в поезде из Петербурга в Хельсинки Общество, 23:13 Зеленский назначил главу Службы безопасности президента Украины Политика, 22:53 Кого называют андердогом: тест на знание футбольного сленга РБК и Футболер, 22:46 Счетная палата выявила в «Роскосмосе» нарушения на 50 млрд руб. Экономика, 22:42 Мединский предложил приватизировать здания-памятники для реставрации Общество, 22:41 Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить «чуть-чуть впроголодь» Общество, 22:21 «Аэрофлот» потребовал от хабаровского главы опровергнуть слова об SSJ Общество, 22:10 Финал Лиги Европы по футболу. «Челси» — «Арсенал». Онлайн Спорт, 22:00 В США скончался сыгравший две роли в «Крестном отце» актер Общество, 21:59 В парке у Белого дома загорелся мужчина Общество, 21:57 Космонавты забрали провисевшее в космосе 10 лет полотенце Общество, 21:55
Политика ,  
0 
США обвинили Россию в нарушении обязательств по контролю над вооружениями
По мнению Госдепа, Москва систематически нарушает свои обязательства по контролю над вооружениями. Ранее разведывательное управление Минобороны США обвинило Москву в нарушении моратория на ядерные испытания
Морган Ортагус (в центре) (Фото: Pablo Martinez Monsivais / AP)

Госдепартамент США считает, что Россия «систематически» нарушает свои международные обязательства по контролю над вооружениями. С таким заявлением официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Морган Ортагус выступила на брифинге в среду, комментируя обвинения в адрес России в нарушении Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

«Они [Россия] в течение нескольких лет нарушали [обязательства], они испытывали, производили, развертывали оружие, запрещенное Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Мы, безусловно, обеспокоены тем, что они продолжают игнорировать свои международные обязательства в том, что касается контроля над вооружениям», — сказала Ортагус.

Политика
США обвинили Россию в нарушении моратория на ядерные испытания

За подробными комментариями по поводу обвинений в адрес России, касающиеся нарушения ею моратория на ядерные испытания, представитель Госдепа посоветовала обращаться в разведывательное управление Минобороны США. Соответствующие обвинения в среду прозвучали из уст главы управления Роберта Эшли-младшего.

Политика
Постпред России счел обвинения США по ядерным испытаниям дымовой завесой

В Москве подобные обвинения назвали «нечистоплотным приемом». Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что ядерные полигоны в США находятся в состоянии готовности к возобновлению ядерных испытаний. Таким образом, по его словам, США, чтобы не стать объектом критики, пытаются перевести стрелки на Россию.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: Госдепартамент, ДРСМД
Материалы по теме
Постпред России счел обвинения США по ядерным испытаниям дымовой завесой
Политика
США обвинили Россию в нарушении моратория на ядерные испытания
Политика
Главы МИДов стран G7 потребовали от России выполнять условия ДРСМД
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter