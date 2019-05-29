США обвинили Россию в нарушении обязательств по контролю над вооружениями

США обвинили Россию в нарушении обязательств по контролю над вооружениями

По мнению Госдепа, Москва систематически нарушает свои обязательства по контролю над вооружениями. Ранее разведывательное управление Минобороны США обвинило Москву в нарушении моратория на ядерные испытания

Морган Ортагус (в центре) (Фото: Pablo Martinez Monsivais / AP)

Госдепартамент США считает, что Россия «систематически» нарушает свои международные обязательства по контролю над вооружениями. С таким заявлением официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Морган Ортагус выступила на брифинге в среду, комментируя обвинения в адрес России в нарушении Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

«Они [Россия] в течение нескольких лет нарушали [обязательства], они испытывали, производили, развертывали оружие, запрещенное Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Мы, безусловно, обеспокоены тем, что они продолжают игнорировать свои международные обязательства в том, что касается контроля над вооружениям», — сказала Ортагус.

За подробными комментариями по поводу обвинений в адрес России, касающиеся нарушения ею моратория на ядерные испытания, представитель Госдепа посоветовала обращаться в разведывательное управление Минобороны США. Соответствующие обвинения в среду прозвучали из уст главы управления Роберта Эшли-младшего.