В Белоруссии осудили организатора поставок санкционных продуктов в Россию

Суд Кобринского района Белоруссии приговорил к пяти годам колонии организатора поставок в Россию санкционных европейских продуктов. Об этом сообщается на сайте Комитета госконтроля республики.

По данным комитета, реэкспортом санкционной продукции занималось кобринское предприятие «ЭлитОвощТорг-транс». Оно официально ввозило в Белоруссию польские яблоки и турецкие томаты, после чего поставляло их на один из московских рынков. В документах указывалось, что эти продукты продавались на белорусских рынках.

С 2016 года по первый квартал 2018 года компания перенаправила в Россию более 1 тыс. большегрузных 20-тонных автомобилей.

В 2018 году было возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Предприятию доначислили налоги на сумму более 2,5 млн руб. Директора предприятия, гражданина России, приговорили к пяти годам колонии усиленного режима. Суд также постановил конфисковать имущество россиянина и запретил ему в течение пяти лет занимать административные должности.