Минск прекратил реэкспорт санкционной плодоовощной продукции в Россию

Белоруссия прекратила сертификацию плодоовощной продукции, которая прибывает из третьих стран для растаможивания и реэкспорта в Россию. Об этом сообщается на сайте Россельхознадзора.

Уточняется, что эта мера касается только продукции, вошедшей в список ответных санкций России. Ее действие продлится до проведения ведомством мероприятий по подтверждению страны происхождения продукции третьих стран. «По мнению белорусских коллег, эти действия позволят пресечь поступление «санкционной» продукции, поставляемой из Республики Беларусь в Россию», — отмечается в сообщении.

Поставки растительной продукции для употребления на территории Белоруссии продолжатся. Чтобы исключить нелегальные поставки этих товаров в Россию, Минск начал рассылать запросы в третьи страны для уточнения объемов экспорта в республику.

19 марта стало известно, что Россельхознадзор рассматривает вопрос о переходе к прямому импорту поступающей в Россию растительной продукции из третьих стран. Вопрос перехода к прямым поставкам возник из-за многочисленных случаев ввоза в Россию санкционных товаров из Белоруссии.