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Минск пресек украинский бизнес по поставкам санкционки в Россию
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Минск пресек украинский бизнес по поставкам санкционки в Россию
Война санкций, 15:29
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Минск пресек украинский бизнес по поставкам санкционки в Россию
Организатором незаконной предпринимательской деятельности спецслужбы Белоруссии называют гражданина Украины. Он задержан, заведено уголовное дело, санкционная продукция изъята
Нектарины, подпавшие под санкции, на российско-белорусской границе (Фото: Виктор Толочко / РИА Новости)

В Белоруссии пресечен бизнес по поставкам санкционной продукции в Россию, которым занималась группа из российских и украинских граждан. Об этом в понедельник, 5 ноября, сообщила пресс-служба Комитета госконтроля (КГК) Белоруссии.

В сообщении ведомства уточняется, что вскрыть нелегальный бизнес удалось после того, как оперативники финансовой милиции в начале ноября этого года задержали две фуры с яблоками и томатами общим весом свыше 40 т. Выяснилось, что группа российских и украинских граждан занималась ввозом в Россию санкционной продукции на протяжении 2017–2018 годов. Закупалась санкционка в Польше и на Украине, ввозилась на территорию Белоруссии, далее в Россию.

«Чтобы придать видимость легальности своей деятельности, они использовали бухгалтерские документы четырех подконтрольных лжепредпринимательских структур и нескольких индивидуальных предпринимателей», — говорится в сообщении белорусского КГК.

По факту было заведено уголовное дело по ч. 3 ст. 233 Уголовного кодекса Белоруссии (незаконная предпринимательская деятельность). По версии ведомства, руководителем бизнеса по ввозу санкционной продукции в Россию был 32-летний гражданин Украины. В настоящее время он задержан и заключен под стражу.

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После ввода Россией контрсанкций в отношении европейских стран, которые были разработаны как ответ на ввод санкций в отношении Москвы, Белоруссия оказалась одной из стран, через которую стали нелегально ввозить на российскую территорию запрещенную продукцию. Так, еще в 2017 году Россельхознадзор выявил «мошенническую схему» при ввозе санкционной молочной продукции с территории Белоруссии. Ведомство тогда отмечало, что продукция ввозилась «под видом производителей стран, не попавших под действующие ограничения», а именно из Ирана, Македонии, Сан-Марино и Китая.

Летом этого года президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил российские компании в поставках санкционки через Белоруссию. За этими предприятиями стоят «крупные дельцы с тяжелыми погонами», говорил тогда белорусский лидер.

Автор: Мария Бондаренко.
Теги: контрасанкции , Белоруссия
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